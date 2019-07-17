Украина КАРТА Впервые за последние недели сутки на Донбассе прошли без потерь и ранений

2019-07-17 10:13 120

На Донбассе сепаратисты в течение суток восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстрелы зафиксированы в районе Опытного, Новотроицкого, Верхньоторецого, Красногоровки, Лебединского, Николаевки, Крымского, Новолуганского.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

 

 

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