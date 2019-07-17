Политика Пентагон оперативно разрабатывает программу военной поддержки армии Украины

2019-07-18 15:46 555

В Пентагоне изучают возможность принятия долгосрочной программы поддержки Украины в сфере безопасности. По словам и.о. министра обороны США Марка Эспера, в случае возглавление оборонного ведомства, он рассмотрит данный вопрос.

"Если моя кандидатура (на должность главы Пентагона. - ред.) будет утверждена, я проведу подробнее оценивания в этом вопросе с командующим Американского командования в Европе, заместителем министра обороны по политическим вопросам и председателем Объединенного комитета начальников штабов", - приводит слова Эспера "Укринформ".

По его словам, внешние факторы, такие как длительные процессы заключения контрактов и закупок, ограничивают способность быстро поставлять вооружение в контексте Инициативы поддержки Украины в сфере безопасности (USAI).

Если у Пентагона появится возможность освоить средства в течение многолетнего периода, ведомство сможет обеспечить Украину комплексными формами военной поддержки, например такими, как летальные системы морской обороны.

Напомним, в июне Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусматривается выделение военной помощи Украине в размере 300 млн. долл.

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