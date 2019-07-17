Украина В полиции сказали, кто наказан из-за убийства 5-летнего ребенка

2019-07-17 20:00 189

На замещение вакантных должностей объявлен конкурс

По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком к ответственности привлекли 12 сотрудников полиции. Шестеро из них уволены. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Так, по результатам полицейского расследования привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволены. Руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказано в сообщении.

На замещение вакантных должностей объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Приходько и Петровец.

Сегодня директор ГБР Роман Труба заявил, что до сих пор не найдено орудие убийства.