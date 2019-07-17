Политика Путин упростил получение гражданства для жителей всего Донбасса

2019-07-17 20:30 177

 

Теперь получить паспорт РФ могут жители всего Донбасса, а не только ОРДЛО

Президент страны-агрессора Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Указ опубликован на российском интернет-портале правовой информации.

На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом.

24 апреля Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО.

16 июля стало известно, что российские паспорта, которые страна-агрессор раздает жителям оккупированных территорий Донбасса, не содержат сведений о месте проживания и прежних гражданствах.

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