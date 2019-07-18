Украина Главный ревизор ГФС в Киеве арестован - требовал большую взятку за содействие

2019-07-18 11:42 189

В столице попался на взятке главный налоговый ревизор. Инспектора отдела проверок в сфере строительства Департамента аудита Главного управления ГФС в Киеве арестовали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в правоохранительные органы обратился представитель частного предприятия, который сообщил, что чиновник в категорической форме требует от него взятку за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки данного предприятия и получении положительного заключения. Свои "услуги" ревизор оценил в тысячу долларов.

"В ходе контроля за совершением преступления чиновника задержали в рабочем кабинете сразу после получения им денежных средств", - говорится в сообщении.

Задержанному готовится сообщение о подозрении, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

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