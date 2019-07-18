Украина Полицейского поймали на торговле уликами - уничтожал доказательства за деньги

2019-07-18 14:12 69

Старшего оперуполномоченного Черкасского отдела полиции задержали на взятке в 2 тысячи долларов США. Полицейский получил незаконное вознаграждение за уничтожение доказательств в автокраже. 

"Установлено, что полицейский осуществлял оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту похищения автомобиля у гражданки ее гражданским мужем. Старший оперуполномоченный потребовал мужчине предоставить ему взятку.

Взамен на это пообещал подготовить рапорт следователю об отсутствии в действиях гражданина состава преступления, предусмотренного ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) и уничтожить видеофайлы и другие доказательства", - сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Сейчас решается вопрос относительно меры пресечения в виде содержания под стражей и готовится ходатайство в суд.

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