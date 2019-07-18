Украина В деле об убийстве 5-летнего Кирилла объявлено подозрение несовершеннолетнему

2019-07-18 18:30 93

Сообщено о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности, где находился 5-летний Кирилл Тлявов. Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

Сегодня, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как уже сообщалось, во время досудебного расследования обстоятельств смерти 5-летнего мальчика, которое произошло 31 мая текущего года в г. Переяслав-Хмельницкий установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось четыре человека. Из них - двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний.

"Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где находился потерпевший 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение", - сообщили в прокуратуре.

В уголовном производстве трем лицам ранее уже сообщалось о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.

Ранее прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании еще одному подозреваемому по делу об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области меры пресечения в виде содержания под стражей.