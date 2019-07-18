Украина В Украине с 1 августа введут спецпошлины дизтопливо и сжиженный газ из России

2019-07-18 19:00 87

 

В среду, 17 июля, Кабинет министров Украины принял постановление о введении специальной пошлины на импорт из РФ дизельного топлива и сжиженного газа.

Об этом в Facebook сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

"Вчера Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", – написал Герус.

Он отметил, что спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% таможенной стоимости с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газ с 1 августа будет равна 1,75%, с 1 октября – 3,0%.

"Соответствующие пошлины снимут сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну. Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС", – написал Герус.

По его словам, украинский бюджет дополнительно будет получать около 2 млрд грн в год.

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