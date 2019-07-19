Украина Киев готов заключить соглашение на транзит газа с РФ - озвучены условия

2019-07-19 11:13 60

Укркаинский Нафтогаз готов заключить соглашение на транзит газа с Россией на условиях, предложенных вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Об этом заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, пишет Радио Свобода.

Так он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России договариватся о транзите газа.

"Отмечу, что и Украина готова. Мы готовы и не ждать сентября", – сказал Витренко.

Он также напомнил предложение Еврокомиссии. "Это должно быть операторское соглашение (об объединении газотранспортных систем, interconnection agreement) в отношении мощностей объемом 90 миллиардов кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем на протяжении 10 лет. Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть относительно их экономической обоснованности не должно быть сомнений", – объясняет Витренко.

По его словам, затягивание времени в переговорах "не в интересах ни одной из сторон". "Россия может хотеть избежать обвинений в Европе по поводу очередного газового кризиса", – предположил менеджер НАК.

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