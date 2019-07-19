Украина КАРТА На Донбассе погиб украинских солдат, еще двое получили ранения

2019-07-19 12:43 114

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинских военный, еще двое получили ранения.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Также сепаратисты открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В секторе оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Под огонь попали Пески, Троицкое, Каменка, Водяное, Павлополь, Ломакино и Пищевик.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз. Боевики из подствольного гранатомета и стрелкового оружия обстреляли Майорск.

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