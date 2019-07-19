Политика Реальный рейтинг "Аграрной партии" Поплавского достигает 7%, - Карасев

2019-07-19 19:27 87


По закрытой социологии Аграрная партия Михаила Поплавского набирает до 7% на выборах в Верховную Раду.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил политический эксперт Вадим Карасев.

"В принципе социологи угадывают итоговые рейтинги, по президентским выборам например. Но нужно отметить, что это касается лидеров – первый, второй номер. По непонятным причинам в опросы иногда одни партии попадают, другие – нет, хотя у них есть шанс", – считает Карасев.

По его словам, пример таких странностей в опросах – это рейтинг Владимира Зеленского на президентских выборах и рейтинг Аграрной партии на парламентских.

"Когда меряли рейтинг Зеленского до президентских выборов, то возникал вопрос – почему одни включали в опросы его фамилию, другие – нет. Поэтому мне было бы интересно увидеть в соцопросе Аграрную партию. Есть версия, что "аграриев" нет в рейтингах, потому что социологи не доходят до сельского электората", – отметил политический эксперт.

Он подчеркнул, что рейтинг Аграрной партии заметно вырос с приходом в нее нардепа Михаила Поплавского и с поддержкой певца Олега Винника.

"Когда пришли Поплавский и Винник, то конкуренты заволновались. Ведь выборы у нас всегда проходили весной или осенью. А сейчас для сельского электората проводятся концерты на стадионах. И это впечатляет. Но в рейтингах почему-то "аграриев" нет", – высказал недоумение Карасев.

Политолог также сообщил, что, по его данным, рейтинг партии специально занижают.

"Более того, по инсайдерской информации, очень ревностно в штабах относятся к Аграрной партии. Их рейтинг, по исследованиям, от 5% до 7%. Это интересный кейс, все понимают, что такая партия может преподнести сюрприз. Тем более, что там Поплавский и Винник. Одни будут голосовать за вовчицю, а другие – за орлицю", – резюмировал Вадим Карасев.

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