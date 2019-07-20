Политика Выборы в Раду: авиация МВД заступила на дежурство

2019-07-21 08:00 105

На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция Нацполиции и Нацигвардии будет мгновенной, заявил Аваков.

Спецподразделения Нацполиции и Нацигвардии, а также Единая система авиационной безопасности МВД приступили к дежурству по всей Украине накануне внеочередных выборов в Верховную Раду, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков 20 июля.

"Сегодня авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - цитирует Авакова департамент коммуникации МВД.

На круглосуточное дежурство в регионах Украины заступили самолеты Ан-72 и Ан-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, рассказал министр.