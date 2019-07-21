Украина ЧП на Донбассе: украинские солдаты подорвались на мине диверсантов

2019-07-21 12:00 99

Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области 21 июля двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве.

Как сообщили в штабе ООС, во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

Бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва. Еще двое военнослужащих получили ранения. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.