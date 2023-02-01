ВОЙНА В Украине Украинские военные уничтожили пять лодок с руССкими диверсантами в акватории Днепра

2023-02-01 10:29

Украинские военные уничтожили пять легкомоторных лодок с российссийскими диверсантами на реке Днепр. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг активизировал деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с такими группами противника", – говорится в сообщении.

Ранее в январе ВСУ поразили из артиллерии катер врага на Днепре. Он был подбит в районе острова Белогрудый Херсонской области.

Также сообщалось, что все острова на Днепре в Херсонской области находятся в "серой зоне". Контроль над ними возможен уже после полного освобождения противоположного берега.

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