ВОЙНА В Украине На корм рыбам: ВСУ уничтожили под Херсоном лодки с диверсантами

2023-03-06 20:00

 

На юге Украины в Херсонской области украинские военные ликвидировали российских дливерсантов, которые на лодкх плыли к Потемкинскому острову, а также уничтожили вражескую боевую технику, в частности зенитно-ракетные комплексы.

Об этом сообщает Оперативное командование (ОК) «Юг».

«Наши ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи по тщательно выверенным координатам, сократили вражеские мощности на 3 зенитно-ракетных комплекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники, уничтожили две единицы инженерной техники, с помощью которой противник возводил оборону на левобережной части Херсонской области, два наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

А в районе Большого Потемкинского острова Силы обороны ликвидировали российскую ДРГ.

«В районе Большого Потёмкинского острова по известному всему миру курсу направлено 3 переоборудованных оккупантами гражданских моторных лодки, вместе с ДРГ. 18 россиян уничтожено», — уточнили в ОК «Юг».

subscriber subscriber

Еще по теме

рф безуспешно наступала в окрестностях Бахмута, ВСУ поразили вражескую ПВО – Генштаб

2023-03-06 22:00

Битва за Бахмут: в ВСУ назвали главную задачу защитников города

2023-03-06 19:30

Украина просит у союзников 250 тысяч артснарядов в месяц: дефицит мешает ВСУ продвигаться на поле бояигаться на поле боя

2023-03-04 21:00

Словакия заявила, что готова передать ВСУ почти все свои самолеты МиГ-29

2023-03-02 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

рф безуспешно наступала в окрестностях Бахмута, ВСУ поразили вражескую ПВО – Генштаб

2023-03-06 22:00

Количество погибших при землетрясениях в Турции превысило 46 тысяч человек - Эрдоган

2023-03-06 21:00

Просчитали все: россияне хотят украсть уникальное оборудование с ЗАЭС

2023-03-06 20:30

На корм рыбам: ВСУ уничтожили под Херсоном лодки с диверсантами

2023-03-06 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

рф безуспешно наступала в окрестностях Бахмута, ВСУ поразили вражескую ПВО – Генштаб 2023-03-06 22:00
Количество погибших при землетрясениях в Турции превысило 46 тысяч человек - Эрдоган 2023-03-06 21:00
Просчитали все: россияне хотят украсть уникальное оборудование с ЗАЭС 2023-03-06 20:30
На корм рыбам: ВСУ уничтожили под Херсоном лодки с диверсантами 2023-03-06 20:00