ВОЙНА В Украине На корм рыбам: ВСУ уничтожили под Херсоном лодки с диверсантами

2023-03-06 20:00

На юге Украины в Херсонской области украинские военные ликвидировали российских дливерсантов, которые на лодкх плыли к Потемкинскому острову, а также уничтожили вражескую боевую технику, в частности зенитно-ракетные комплексы.

Об этом сообщает Оперативное командование (ОК) «Юг».

«Наши ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи по тщательно выверенным координатам, сократили вражеские мощности на 3 зенитно-ракетных комплекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники, уничтожили две единицы инженерной техники, с помощью которой противник возводил оборону на левобережной части Херсонской области, два наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

А в районе Большого Потемкинского острова Силы обороны ликвидировали российскую ДРГ.

«В районе Большого Потёмкинского острова по известному всему миру курсу направлено 3 переоборудованных оккупантами гражданских моторных лодки, вместе с ДРГ. 18 россиян уничтожено», — уточнили в ОК «Юг».