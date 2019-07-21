Политика Выборы в Раду: В Харькове зафиксирована массовая порча бюллетеней

2019-07-21 13:00 96

В Харькове зафиксированы три случая демонстративной порчи бюллетеней на избирательных участках, сообщает в воскресенье, 21 июля, пресс-служба полиции области.

Инциденты зафиксированы в Киевском и Индустриальном районах города. В Киевском районе 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения порвал свой бюллетень и выбросил его возле урны.

"Полицейские, дежурившие на участке, пресекли действия правонарушителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информацию внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции… Два аналогичных факты были зафиксированы полицией Индустриального района. На разных участках женщины порвали свои бюллетени. Сейчас полиция проводит проверку данных фактов", говорится в сообщении.

Напомним, сегодня проходит голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.