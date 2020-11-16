Украина Выборы выходного дня: явка избирателей во втором туре составила 24%

2020-11-16 11:42 70

В семи украинских городах - Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Каменец-Подольском, Краматорске и Украинке вчера прошел второй тур местных выборов.

Как сообщает Центризбирком, явка составила всего 24%. Самый высокий показатель явки зафиксирован в Каменец-Подольском Хмельницкой области - 34,29%. А самая низкая явка наблюдалась в Сумах (19,02%).

В ЦИК заявили, что данные сведения не носят официальный характер, поскольку они поступают в Центризбирком от органов ведения Госреестра избирателей, которые, в свою очередь, получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий.

Результаты голосования должны быть установлены ТИК не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, а это 20 ноября включительно.

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