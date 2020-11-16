Украина Выборы выходного дня: явка избирателей во втором туре составила 24%

2020-11-16 11:42 70

В семи украинских городах - Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Каменец-Подольском, Краматорске и Украинке вчера прошел второй тур местных выборов.

Как сообщает Центризбирком, явка составила всего 24%. Самый высокий показатель явки зафиксирован в Каменец-Подольском Хмельницкой области - 34,29%. А самая низкая явка наблюдалась в Сумах (19,02%).

В ЦИК заявили, что данные сведения не носят официальный характер, поскольку они поступают в Центризбирком от органов ведения Госреестра избирателей, которые, в свою очередь, получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий.

Результаты голосования должны быть установлены ТИК не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, а это 20 ноября включительно.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Второй тур выборов: на участках Киевской области выявлены фальшивые бюллетени

2020-11-16 10:14 140

В Кабмине заявили, что карантин выходного дня местных властей не касается

2020-11-13 21:36 532

Еще один крупный город Украины отказался вводить карантин выходного дня

2020-11-13 14:14 12117

Кандидат в мэры Одессы Николай Скорик слетал в Москву, чтобы привиться российской вакциной от COVID-19

2020-11-13 13:25 11774

Еще новости в разделе "Украина"

Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе

2020-11-16 14:11 70

Выборы выходного дня: явка избирателей во втором туре составила 24%

2020-11-16 11:42 70

КАРТА Прогноз погоды: сегодня ожидается туман и первый снегопад, похолодает до -5°C

2020-11-16 11:15 140

Украинская биатлонистка получила серьезную травму позвоночника в ДТП

2020-11-16 10:38 84
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе 2020-11-16 14:11 70
Выборы выходного дня: явка избирателей во втором туре составила 24% 2020-11-16 11:42 70
КАРТА Прогноз погоды: сегодня ожидается туман и первый снегопад, похолодает до -5°C 2020-11-16 11:15 140
Украинская биатлонистка получила серьезную травму позвоночника в ДТП 2020-11-16 10:38 84

Лента

15:46 Впервые были названы примерные сроки окончания пандемии
15:15 Трамп заявил о самой масштабной краже голосов в истории выборов в США
14:42 С наступлением холодов агрессивность коронавируса быстро растет
14:11 Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе
13:44 В ВОЗ зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 в мире
13:12 Карантин в Украине усилен: какие ограничения и запреты появятся с 16 ноября
12:43 Протесты в Беларуси: правоохранители опять задержали больше тысячи протестующих
12:16 Зараженный COVID-19 глава МОЗ Степанов пояснил, почему не подписал декларацию с семейным врачем
11:42 Выборы выходного дня: явка избирателей во втором туре составила 24%
КАРТА 11:15 Прогноз погоды: сегодня ожидается туман и первый снегопад, похолодает до -5°C