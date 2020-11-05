Политика Второй тур выборов в Украине - стали известны точные даты голосования

2020-11-05 10:37 255

Центризбирком назначил второй тур местных выборов на вторую половину ноября в девяти областях Украины. 

"По информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в 9-ти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября", -  сообщает ЦИК на Facebook-странице.

Так, 15 ноября второй тур выборов мэра пройдет в таких городах, как Сумы, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.).

22 ноября повторное голосование на выборах градоначальников назначено в Славянске, (Донецкая обл.), Дрогобыче (Львовская обл.), Ужгороде (Закарпатская обл.), Броварах (Киевская обл.), Полтаве, Львове и Ровно.

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