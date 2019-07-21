Политика Результаты выборов в Верховную Раду Украины – в парламент прошли пять партий (по данным экзитполов)

2019-07-21 20:22 183

В Украине завершились досрочные парламентские выборы. Обнародованы первые результаты Национального экзит-пола. В Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

На досрочных выборах в Верховную Раду 5% барьер преодолевают пять партий. Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00.

Согласно опубликованным данным, побеждает на выборах партия Слуга народа - 43,9%.

Оппозиционная платформа - За жизнь набирает 11,5%, Европейская Солидарность - 8,9%, Батькивщина - 7,6%, Голос - 6,3%.

Согласно данным экзит-пола, менее 5% набирают: Сила и Честь - 4,4%, Оппозиционный блок - 3,3%, Партия Шария - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, Украинская стратегия Гройсмана - 2,2%, ВО Свобода - 2,1%.

На данный момент обнародована информация по состоянию на 18:00, а в 22:00 – данные на момент закрытия участков.

Отметим, по партийным спискам выбирают только половину состава Верховной Рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах. Такое количество обусловлено тем, что выборы в 26 округах, которые расположены на оккупированных территориях, сейчас невозможны.

В опросе по заказу "ТСН" исследовательских компаний TNS KantAr и INFO SAPIENS. По данным экзит-пола, в парламент проходят партии:

"Слуга народа" Дмитрия Разумкова – 44,4% голосов избирателей;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука – 12,5% голосов избирателей;

"Европейская солидарность" Петра Порошенко - 8,5% голосов избирателей;

ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 7,7% голосов избирателей;

"Голос" Святослава Вакарчука - 6% голосов избирателей.

В парламент Украины не проходят "Сила и честь" (3,9%), "Оппозиционный блок" (3%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), "Партия Шария" (2,8%), ВО "Свобода" (2,5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2%).

Остальные политические силы, которые принимали участие на выборах в парламент не перешагнули двухпроцентный барьер.

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