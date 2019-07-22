Политика С треском проигравший выборы Садовый покинул пост главы "Самопомощи"

2019-07-22 13:16 219

После поражения на парламентских выборах мэр Львова Андрей Садовый решил оставить пост главы партии Самопомощь. Он заявил, что останется в Самопомощи как член партии, но не назвал имя своего возможного преемника.

"Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - сказал политик в эфире телеканала 1+1 после обнародования результатов экзит-полов.

ЦИК ОГЛАСИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В РАДУ - РАСКЛАД СИЛ ИЗМЕНИЛСЯ

Он отметил, что ему трудно совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова", - добавил он.

Напомним, ранее Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на пост мэра.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Суд вынес оправдательный приговор мэру Одессы

2019-07-09 17:00 765

Демарш в ПАСЕ: к протесту Украины против возвращения РФ подключилась Великобритания

2019-07-08 15:14 690

Демарш в ПАСЕ: Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии покинули ассамблею

2019-06-27 14:13 966

фото Покушение на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина - стали известны детали

2019-06-27 13:44 843

Еще новости в разделе "Политика"

Разумков допустил объединение с Вакарчуком, но о Тимошенко и говорить не стал

2019-07-22 15:14 27

документ Центризбирком обработал 100% электронных протоколов - как проголосовали украинцы

2019-07-22 13:44 339

С треском проигравший выборы Садовый покинул пост главы "Самопомощи"

2019-07-22 13:16 219

Получивший большинство в Раде Зеленский заявил, что готов договариваться с Путиным

2019-07-22 12:15 675
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Разумков допустил объединение с Вакарчуком, но о Тимошенко и говорить не стал 2019-07-22 15:14 27
документ Центризбирком обработал 100% электронных протоколов - как проголосовали украинцы 2019-07-22 13:44 339
С треском проигравший выборы Садовый покинул пост главы "Самопомощи" 2019-07-22 13:16 219
Получивший большинство в Раде Зеленский заявил, что готов договариваться с Путиным 2019-07-22 12:15 675

Лента

15:14 Разумков допустил объединение с Вакарчуком, но о Тимошенко и говорить не стал
КАРТА 14:45 Затишье на Донбассе: за минувшие сутки сепаратисты стреляли всего один раз
видео 14:13 На участке в Днепре избирательные бюллетени порубили топором
документ 13:44 Центризбирком обработал 100% электронных протоколов - как проголосовали украинцы
13:37 Умер известный юрист, соавтор Конституции и консультант Центра Разумкова Виктор Мусияка
13:16 С треском проигравший выборы Садовый покинул пост главы "Самопомощи"
12:43 Доллар и евро сегодня резко подешевели - НБУ обновил курс валют
12:15 Получивший большинство в Раде Зеленский заявил, что готов договариваться с Путиным
12:01 Надежда Савченко на выборах в Раду получила менее десяти голосов
11:56 Перевозить бюллетени в Центризбирком будет спецназ полиции