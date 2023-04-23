ВОЙНА В Украине Шесть танков Leopard покинули Испанию и направляются в Украину

2023-04-23 15:22

 

Шесть танков Leopard 2A4, предназначенных для Украины, покинули Испанию в пятницу на корабле, в рамках западной военной помощи Киеву в борьбе с вторжением россии.

Детали

По словам свидетелей Reuters, танки Leopard немецкого производства погрузили на грузовое судно. Корабль отправится в Польшу, однако неизвестно когда прибудет оборудование.

Добавим

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в этом месяце, что Испания отправит 10 танков Leopard 2A4. Военные ремонтируют четыре оставшихся. Испания также подготовила 40 членов экипажа танка и 15 механиков.

В январе США пообещали поставить 31 танк "Абрамс", а Германия предоставила танки "Леопард". Страны НАТО пообещали прислать Украине 48 танков Leopard 2.

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