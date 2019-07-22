Украина КАРТА Затишье на Донбассе: за минувшие сутки сепаратисты стреляли всего один раз

2019-07-22 14:45 69

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 1 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики открывали огонь по украинским защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 1 раз. Под огонь из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета попал Хутор Вольный.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Напомним, вчера двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве возле Счастья.