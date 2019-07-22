Политика Сколько миллиардов из бюджета получат победившие на выборах в Раду

2019-07-23 08:12 105

Если официальные результаты выборов подтвердят данные экзит-пола, то государственное финансирование получат 11 партий, которые получили более 2% голосов.

По закону "Относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств, передает Громадське.

Согласно данным национального экзит-полла, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий, которые и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.

Наибольшую долю получит президентская партия Слуга народа – 537 миллионов гривень каждый год, то есть свыше 2,5 миллиардов за 5 лет. Далее идут: Оппозиционная платформа – За життя – 141 млн за год; Европейская солидарность – 109; Батькивщина – 93; Голос – 77; Сила и честь – 54; Оппозиционный блок – 40; Партия Шария – 38; Радикальная партия Ляшко – 34; Украинская стратегия Гройсмана – 27; Свобода – 26.

Напомним, на досрочных выборах в Верховную Раду явка составила 49,84%. Лишь 5 первый партий, по данным экзит-полла, преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду. Официальные результаты выборов ЦИК должны объявить до 5 августа.