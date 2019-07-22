Политика Стало известно, в каких регионах Украины больше всего заболевших корью

2019-07-22 17:30 72

Больше всего новых случаев кори за прошедшую неделю зарегистрировано в Киеве и на Закарпатье. Всего за неделю в Украине заболели корью 290 человек, а с начала вспышки - почти 115 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

"По оперативным данным, в течение 29-й недели 2019 года корью заболели 290 человек - 145 взрослых и 145 детей", - указали медики.

С 12 по 18 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в:

Киеве (30 больных: 25 взрослых и 5 детей),

Закарпатской области (29: 8 взрослых и 21 ребенок),

Днепропетровской области (29: 19 взрослых и 10 детей),

Хмельницкой области (21: 10 взрослых и 11 детей),

Киевской области (21: 10 взрослых и 11 детей).

С начала года - с 28 декабря 2018 года до 11 июля 2019 года - корью в Украине заболели 56 390 человек - 26 500 взрослых и 29 890 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

"В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 000 человек, 39 из которых умерли", - добавили медики.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, Украина возглавляет список стран с самой высокой заболеваемостью корью.