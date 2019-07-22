Украина Проверьте свое авто: украинским водителям придумали новые штрафы

2019-07-22 18:30 183

В Украине водителей начали штрафовать за газовую установку в авто.

По словам специалистов, штраф за незарегистрированную газовую установку на авто законным только в случае составления соответствующего акта проверки техсостояния транспорта, пишет ua.in.ua.

Сообщается, что установка ГБО на машину считается переоборудованием и должна быть согласована с сервисным центром МВД. Кроме того, она должна быть вписана в свидетельство о регистрации автомобиля.

Таким образом, штрафы могут наложить, если оборудование установили с нарушениями или отсутствует необходимая документация. Если водителя повторно поймают на нарушении, ему грозит даже лишение права садиться за руль от 3 до 6 месяцев.

В сообщении отмечается, что во время выписывания штрафа наличие газовой установки на авто правоохранители должны подтвердить актом проверки технического состояния автомобиля, здесь не пройдет проверка "на глаз". Иначе, штраф в таком случае вам не имеют права выписывать.