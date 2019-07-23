Украина КАРТА Тишина на Донбассе - впервые за долгое время сутки прошли без обстрелов

2019-07-23 10:10 183

За минувшие сутки подразделения сепаратистов ни одного раза не обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, противник придерживался установившегося режима прекращения огня. Потерь с украинской стороны не было зафиксировано.

По данным украинской разведки, 22 июля один сепаратист погиб и еще двое были ранены. При этом не указано, что стало причиной вражеских потерь.

"С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе.