Политика У Зеленского впервые конкретно озвучили планы по местным выборам

2019-07-23 11:12 174

Лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что местные выборы в Украине состоятся в 2020 году.

"Я думаю, что все-таки выборы пройдут в 2020 году, но многое будет зависеть, в том числе, и от местных органов власти", - сказал он в эфире телеканала ICTV.

Разумков также уверен, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством.

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Напомним, 21 июля на брифинге в штабе Слуги народа после объявления результатов выборов президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит расслабляться в вопросе местных выборов.

"Вам интересно, что будет с местными выборами? Не расслабляйтесь", - сказал глава государства.

Напомним, очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году. В политических кругах ранее заговорили о том, что новый президент намерен кроме парламентских, провести досрочно еще и местные выборы.

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