Политика У Зеленского раскрыли карты - какой будет новая коалиция в Верховной Раде

2019-07-23 15:45 162

Партия "Слуга народа" хочет создать коалицию с новыми политическими силами.

"...Наверное, я не буду здесь новым, если скажу, что да, действительно, мы бы хотели формировать коалицию с новыми политическими силами, которые попадут в парламент", - сообщил глава президентской партии Дмитрий Разумков в интервью "Украинской правде".

По его словам, из тех, кто проходит, речь не идет о коалиции с "Оппозиционной платформой - За жизнь".

По мнению Разумкова, "Голос" был бы неплохим вариантом. Но официальных переговоров партии еще не проводили.

Напомним, по предварительной информации из ЦИК, в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

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