Политика Стало известно, сколько на самом деле жителей ОРДЛО подали заявки на получение паспортов РФ

2019-07-23 17:48 183

 

Заявки на получение гражданства России в упрощенном порядке подали порядка 30 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день порядка 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ждут решения", - сказал он.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 17 июля расширил действие указа о паспортизации Донбасса на весь регион.

Суть указа заключается в том, что этот документ наделяет правом получения гражданства России в упрощенном порядке жителей тех регионов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем центральной украинской власти.

Ранее, 24 апреля, Путин подписал указ № 183, согласно которому возможность стать россиянами по упрощенной процедуре получили люди, “проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины”. Этот документ был направлен на жителей так называемых “Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)”.

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