Политика Зеленский уволил советника Порошенко, но сразу же опять взял его на работу

2019-07-24 12:15 81

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности советника главы государства, а затем вновь назначил его на эту должность.

Соответствующие указы №547/2019 и №548/2019 опубликованы на официальном сайте президента.

Демченко занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко (2014-2019), до этого занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

В 2018 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, он сказал, что Демченко может занять его место, но окончательное решение принимает президент. Демченко единожды представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.