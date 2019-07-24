Украина В этом году пограничники не впустили в Украину почти 14 тысяч иностранцев

2019-07-25 10:12 279

С начала 2019 года на территорию Украины отказано во въезде почти 4890 граждан РФ, передает УНН.

"С начала года (не пустили в Украину) почти 4890 граждан Российской Федерации", - сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко

В целом, по его словам, отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получило 13763 иностранцев.

Напомним, в начале июня пограничники не пустили в Украину россиянку из-за публикаций в соцсетях. А в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного посещения Крыма.