Курьезы В Обухове полиция изъяла протоколы подсчета голосов качестве вещдока

2019-07-24 12:44 207

В Обухове председатель и секретарь ОИК подсчитывали голоса в кафе, полиция открыла уголовное производство. 

"Сообщение на 102 поступило от представителя гражданской сети "ОПОРА". На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа", - сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Председатель одной из участковых избирательной комиссий вместе с секретарем составляли протоколы о подсчете голосов избирателей в кафе дома культуры г. Обухова, а не в заседании избирательной комиссии, где предусмотрено законодательством.

Также полиция на месте задокументировала противоправную деятельность работников комиссии и изъяла у них в качестве вещдока протоколы подсчета голосов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 158 УК ведется следствие. Статья предусматривает заключение от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

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Курьезы

В Обухове полиция изъяла протоколы подсчета голосов качестве вещдока 2019-07-24 12:44 207
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