Политика Разумков объяснил, как будут распределять должности во власти

2019-07-24 17:30 354

 

Лидер Слуги народа отметил, что в партии есть по две-три "эффективные" кандидатуры на должности спикера, его замов, премьера

Президентская партия Слуга народа намерена распределять руководящие должности в органах власти, исходя не из квотного принципа, а учитывая личные качества кандидатов. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о должностях в будущем парламенте и правительстве, то опять же, здесь не должно быть квотного подхода, а нужен профессиональный подход. Потому, что если мы опять начнем назначать на профессиональные должности политиков, по квотам, а не по их профессиональным качествам, то мы не сможем реализовать поставленные перед собой задачи", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что по этому же принципу партия должна будет формировать коалицию. "Если нашим политическим союзникам в этом плане будет по пути, они будут готовы исходить из того, что вот эти персоналии более эффективны на определенных должностях и более компетентны в той или иной сфере, то почему нет. Если нет, то мы сможем, я думаю, самостоятельно реализовывать те задачи, которые нам поставило украинское общество", - объяснил Разумков.

По его словам Разумкова, в партии есть по две-три "эффективные кандидатуры" на должности спикера, его замов, премьера, министров, главы фракции, глав комитетов, подкомитетов, а также в органах центральной исполнительной власти.

"Поэтому посмотрим, будем исходить из знаний, опыта, профессиональных качеств тех или иных людей. И еще раз скажу, что далеко не всегда это могут быть представители команды, которые прошли всю кампанию. Мы исходим не из квотного принципа, а из принципа эффективности", - сказал Разумков.

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