Украина В Минобразования объяснили суть повышения оплаты обучения в вузах

2019-07-24 20:00 120

В Украине запланировали ввести минимальную стоимость оплаты высшего образования на определенных специальностях. Это новшество предполагает, что ниже установленного ценового порога вузы не смогут устанавливать плату за обучение.

Об этом рассказали в пресс-службе в ответ на запрос УНН.

Проект постановления Кабмина «О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости» на данный момент проходит стадию согласования. Решение будет приниматься Кабинетом министров Украины

«Причиной определения минимальной стоимости обучения на контракте стало то, что в 2018 году из государственного бюджета было профинансировано подготовку одного студента в размере 39 тысяч, а в 2019 году прогнозный показатель составляет 44,4 тысяч грн.

В то же время средний показатель стоимости подготовки студентов за средства физических/юридических лиц в учреждениях высшего образования в 2018 году составлял 28 тысяч грн., что около 70% себестоимости обучения», - говорится в ответе на запрос.

Поскольку заниженная стоимость обучения на контракте влияет на формирование фонда заработной платы для преподавателей, обновление материально-технической базы, и качество предоставления образовательных услуг.

Поэтому предлагается ввести порядок, по которому будет определена минимальная, предельная стоимость обучения на контракте в 2020 году на уровне 60%. Абитуриентов, которые поступили в этом году, это положение не будет касаться.

Как мы писали раньше, в Украине в 2020 году вырастет стоимость обучения на контракте на популярных специальностях.

На данный момент проект постановления Кабмина Украины «О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости» проходит стадию согласования. В ведомстве отметили, что окончательное решение примет Кабинет министров Украины.

Проект постановления предполагает установления предела, ниже которого они смогут опустить цены на учебу по контракту.