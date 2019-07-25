Политика ЦИК обработал почти 100% протоколов - каким будет состав Верховной Рады IX созыва

2019-07-25 10:41 402

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,85% электронных протоколов, проходят партии Слуга народа (43,17% голосов избирателей), Оппозиционная платформа – за жизнь (ОПЗЖ) - 13,03%, Батькивщина – 8,18%, Европейская солидарность - 8,10% и Голос - 5,82%.

Согласно данным на сайте ЦИК по состоянию на утро четверга, 25 июля, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), Сила и честь - 3,82%, Оппозиционный блок - 3,03%, Украинская стратегия Гройсмана – 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, Свобода - 2,15%, Гражданская позиция - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия Самопомич (0,62%).