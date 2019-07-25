Украина Под Одессой испытали ракетные комплексы "Ольха" с увеличенной дальностью поражения

2019-07-25 13:15 171

В Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" с увеличенной дальностью поражения, передает пресс-служба СНБО.

"Стрельбы прошли успешно", - резюмировал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Он принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности.

СНБО одобрил ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Ольха" - разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.