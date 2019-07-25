Украина Разрушения на Донбассе: в Донецкой ОГА обнародовали новые данные

2019-07-25 19:30 273

 

Вооруженный конфликт на востоке Украины привел к разрушению более 13 000 жилых домов и квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Согласно обнародованным данным, в настоящее время на подконтрольных Украине территориях остаются 5639 разрушенных жилых домов, из них 288 многоквартирных и 5351 частных.

Также в ОГА подчеркнули, что с начала 2014 года было разрушено 13008 жилых домов, из которых 1129 многоквартирных и 11 879 частных домов.

При этом было отмечено, что уже более 7 000 домов было восстановлено.

В ОГА подсчитали, что для восстановление всех 13 тысяч разрушенных домов понадобится более 18 млрд гривен. Однако в госбюджете есть только половина указанной суммы.

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Украина

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