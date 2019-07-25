Политика МИД РФ в бешенстве из-за задержания в Украине судна NEYMA

2019-07-25 15:46 330

В МИД РФ в ответ на задержание российского танкера Украиной заявили, что "последствия не заставят себя ждать".

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - сказали в МИД РФ.

КАК И ПОЧЕМУ НА САМОМ ДЕЛЕ СБУ ЗАДЕРЖАЛА РОССИЙСКИЙ ТАНКЕР

Ранее стало известно, что Украина задержала в Измаиле российский танкер. В СБУ говорят, что задержанное судно NEYMA ранее было использовано для перекрытия Керченского пролива во время захвата украинских моряков, а потом его название сменили на NIKA SPIRIT.