Политика Стало известно, сколько россиян находятся на задержанном СБУ российском танкере

2019-07-25 17:30 231

На борту задержанного в Измаиле российского танкера NEYMA находится 15 россиян-членов экипажа. Все они чувствуют себя удовлетворительно. Известно, что у танкера российский судовладелец, однако судьбой моряков он пока не озаботился.

В то же время, РИА Новости со ссылкой на компанию-судовладельца Альтомар Шиппинг сообщает, что экипаж танкера отправляется домой.

"Экипаж в безопасности, едет домой", - сказал собеседник агентства.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер “NIKA SPIRIT”, который по телефону ИМО — 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицировано как уже известный танкер “NEYMA”, который был использован для перекрытия Керченского пролива .

“Следствие установило, что танкера „NEYMA“, с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии, которые происходили 25.11.2018, российскими владельцами изменено название на „NIKA SPIRIT“. Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия — обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошен членов судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве”, — указано в сообщении.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Напоминаем, СБУ задержало российский танкер, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.