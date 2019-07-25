Политика В Минздраве рассказали, какие лекарства можно будет получить в больнице бесплатно

2019-07-25 18:30 210

Со следующего года пациентам больше не нужно будет закупать лекарства, которые необходимы для лечения по направлению, если они входят в Национальный перечень лекарственных препаратов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, пишет Украинская правда.

Так, с 2020 года в больницах будет внедрена услуга по принципу "деньги ходят за пациентом".

По словам замглавы Минздрава, "все лекарства, которые необходимы нам в больнице, на ту услугу, которая оплачивается Национальной службой здоровья, и предоставляемые в соответствии с Национальным перечнем лекарственных средств, входящих в оплату услуги и обязательно должны быть предоставлены".

"Мы не должны бегать в аптеку и покупать и приносить пакеты, или посылать туда своих родственников", - подчеркнул Ковтонюк.

Вместе с тем он отметил, для дорогих препаратов действуют программы централизованных закупок:

"В частности, для онкологии препараты централизованно покупаются через международные организации и доставляются в больницы, чтобы быть частью услуги, которая нам предоставляется", - объяснил Ковтонюк.

Он также перечислил услуги, которые не будут оплачиваться Национальной службой здоровья Украины:

немедицинские услуги (улучшенный сервис, палата, питание);

услуги без направления (когда пациент приходит сам или по страховке);

стоматология (без детской и экстренной);

бальнеология;

прививки не по национальному календарю;

медицинские справки (водительские права, виза, профосмотры);

оздоровительный массаж, гимнастика.