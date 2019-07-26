Политика Глава МИД Украины пояснил, почему нельзя договариваться с Путиным по Донбассу

2019-07-26 13:15 204

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает невозможным достижение договоренности с президентом РФ Путиным относительно решения конфликта на Донбассе.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было ", − отметил Климкин.

При этом глава МИД указал, что нынешнее руководство РФ стремится навязать мысль о федерализации Украины, как о реалистичном сценарии разрешения конфликта. Однако, федерализация станет концом для украинского государства.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА За сутки на Донбассе сепаратисты стреляли всего один раз, но ранен солдат ВСУ

2019-07-26 12:14 219

Разрушения на Донбассе: в Донецкой ОГА обнародовали новые данные

2019-07-25 19:30 906

В ЕС хотят перекрыть въезд жителям Донбасса, получившим путинские паспорта

2019-07-25 17:00 747

МИД РФ в бешенстве из-за задержания в Украине судна NEYMA

2019-07-25 15:46 507

Еще новости в разделе "Политика"

Еврокомиссия отказалась вести с Борисом Джонсоном переговоры об условиях Brexit

2019-07-26 14:16 138

Досудились? НАБУ и ГПУ усмотрели в работе Окружного админсуда Киева угрозу нацбезопасности

2019-07-26 14:04 165

Глава МИД Украины пояснил, почему нельзя договариваться с Путиным по Донбассу

2019-07-26 13:15 204

Состав Верховной Рады нового созыва - стало известно точное число депутатов и партий

2019-07-26 11:44 597
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Еврокомиссия отказалась вести с Борисом Джонсоном переговоры об условиях Brexit 2019-07-26 14:16 138
Досудились? НАБУ и ГПУ усмотрели в работе Окружного админсуда Киева угрозу нацбезопасности 2019-07-26 14:04 165
Глава МИД Украины пояснил, почему нельзя договариваться с Путиным по Донбассу 2019-07-26 13:15 204
Состав Верховной Рады нового созыва - стало известно точное число депутатов и партий 2019-07-26 11:44 597

Лента

15:28 Подземные хранилища Украины на 50% заполнили газом из Польши, Венгрии и Словакии
14:45 В Минздраве рассказали, какие лекарства можно будет получить в больнице бесплатно
14:16 Еврокомиссия отказалась вести с Борисом Джонсоном переговоры об условиях Brexit
14:04 Досудились? НАБУ и ГПУ усмотрели в работе Окружного админсуда Киева угрозу нацбезопасности
13:43 Зинедин Зидан оценил голкиперов Реала - украинца Лунина хотят отдать в аренду
13:15 Глава МИД Украины пояснил, почему нельзя договариваться с Путиным по Донбассу
12:46 В Европе появилась страна с бесплатным проездом в любом общественном транспорте
КАРТА 12:14 За сутки на Донбассе сепаратисты стреляли всего один раз, но ранен солдат ВСУ
11:45 Доллар и евро в Украине снова подешевели - НБУ обновил курс основных валют
11:44 Состав Верховной Рады нового созыва - стало известно точное число депутатов и партий