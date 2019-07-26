Политика Глава МИД Украины пояснил, почему нельзя договариваться с Путиным по Донбассу

2019-07-26 13:15 204

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает невозможным достижение договоренности с президентом РФ Путиным относительно решения конфликта на Донбассе.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было ", − отметил Климкин.

При этом глава МИД указал, что нынешнее руководство РФ стремится навязать мысль о федерализации Украины, как о реалистичном сценарии разрешения конфликта. Однако, федерализация станет концом для украинского государства.