Политика РФ предложила Украине контракт на транзит газа

2019-07-27 07:30 204

Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях.

Россия предложила Украине на год продлить действующий контракт на транзит газа. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. пишет ТАСС.

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном продлении действующего контракта на транзит.

Министр добавил, что возможные корректировки это предмет переговоров коммерческих компаний.

В то же время, в Нафтогазе сообщают, что пока не получали предложений от Газпрома по краткосрочному контракту на транзит.

Ранее в Нафтогазе заявили, что Россия не назначает время газовых переговоров, чтобы затягивать время для строительства Северного потока-2.

В Еврокомиссии заявляли, что газовые переговоры между Россией и Украиной возобновятся в сентябре.