РФ предложила Украине контракт на транзит газа

Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях.
Россия предложила Украине на год продлить действующий контракт на транзит газа. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. пишет ТАСС.
"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном продлении действующего контракта на транзит.
Министр добавил, что возможные корректировки это предмет переговоров коммерческих компаний.
В то же время, в Нафтогазе сообщают, что пока не получали предложений от Газпрома по краткосрочному контракту на транзит.
Ранее в Нафтогазе заявили, что Россия не назначает время газовых переговоров, чтобы затягивать время для строительства Северного потока-2.
В Еврокомиссии заявляли, что газовые переговоры между Россией и Украиной возобновятся в сентябре.