Украина видео Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснили важный момент

2019-07-27 08:30 168

Пенсионный фонд Украины подготовил информацию о наиболее важных вопросах украинцев относительно выхода мужчин и женщин на пенсию. Данные были предоставлены в специальном видеоролике, пишет Судебно-юридическая газета.

Согласно ч. 1 ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV предусмотрено, в частности, что с 1 января 2019 года право на получение пенсии по возрасту имеют лица по достижении возраста 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 26 лет.

В случае отсутствия на 01.01.2019 г. необходимого страхового стажа 26 лет, право на пенсию по возрасту лицо приобретает после достижения возраста 63 года и при наличии страхового стажа от 16 до 26 лет.

В случае наличия страхового стажа от 15 до 16 лет право на пенсию по возрасту лицо приобретает после достижения возраста 65 лет.