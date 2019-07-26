Политика Богдан обнародовал шутливое фото с "новым премьером" Украины

2019-07-27 09:30 105

 

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан на своей странице в Facebook опубликовал совместное фото с Президентом Украины Владимиром Зеленским и ведущим "Лиги смеха" Евгением Кошевым.

"Президент, Глава ОПУ и Премьер-министр", - в шутливой форме написал Богдан.

Отметим, Президент Украины вчера прибыл в Одессу. Визит в Одессу Президента некоторые СМИ связывают с запланированным на 26 июля на Морвокзале шоу "Лига Смеха".

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущий премьер-министр Украины должен быть "гуру экономики" и человеком, которого уважают в Украине и на Западе.

Кандидат на должность премьер-министра Украины в команде Президента уже определен, пока ведутся консультации по этой кандидатуре.

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