Политика Супрун дала восемь советов новым нардепам: Не пытайтесь строить коммунизм

2019-07-27 11:00 345

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун дала ряд наставлений новым депутатам Верховной Рады, среди которых множество неопытных законодателей

Свои советы Супрун опубликовала в Facebook.

По ее словам, в Раде 9-го созыва не будет ни одного депутата из членов действующего комитета по вопросам здравоохранения.

При этом она отметила, что ранее в нем было критически мало ответственных депутатов, но их вклад в трансформацию здравоохранения трудно переоценить.

"Но несмотря на поддержку нескольких народных избранников любой результат приходилось буквально выгрызать. А для некоторых членов комитета это оборачивалось целой драмой, вплоть до потери сознания", - написала Супрун, намекая на Ольгу Богомолец.

"В определенный момент, устав от постоянного цирка, представители нашей команды перестали посещать заседания. И ничего от этого не потеряли. Напротив, получили больше времени и сохранили здоровье. Но фактом является то, что мы могли бы сделать гораздо больше вместе, если бы большинство комитета работала в интересах граждан", - добавила она.

Глава Минздрава отметила, что хотела бы дать несколько советов депутатам, которые войдут в комитет:

Вынесите вопрос здоровья украинцев за пределы политических проектов и карьер. Члены всех фракций, так же как все граждане - также уязвимы к болезням и несчастным случаям. Не позволяйте персональным амбициям или интересам отдельных депутатов омрачать вопрос безопасности и здоровья украинской нации.

Парламентский комитет должен быть площадкой для конструктивного диалога, участники которого опираются на факты, здравый смысл и национальные интересы Украины. Не стоит превращать его в автомат по генерированию инфоповодов и распространение фейков, лжи и скандалов.

Уважайте делегированных той или иной стороной представителей независимо от их статуса и должности. Множество раз депутаты пока еще действующего комитета пренебрежительно относились к представителям МОЗ Украины только потому, что их должности не соответствовали необходимому "статуса".

Не приемлите сексизм, эйджизм и любые другие формы дискредитации людей. Все эти "молоденький/ая", "я вас уважаю как женщину" и "мы понимаем, что вы не понимаете как работает наша система, потому что вы не из Украины" - должны отойти в прошлое.

Количество не значит качество. Не играйте в законодательный спам, который не имеет ничего общего с решением проблем украинцев. Опирайтесь на реальность и не стройте себе воздушных замков (или любых других замков). Количество принятых законопроектов, которые могут быть воплощенными в жизнь и принести пользу - вот реальный показатель качества работы комитета.

Уважайте участников своих заседаний и их время. Это касается как информировании о заседании так и регламента и повестки дня. Если 90% времени заседания это обливание грязью - вы тратите время и возможности. Свои, других и всех граждан Украины, которые делегировали вас в парламент.

Хорошо ознакомьтесь с состоянием дел в сфере, которой будете заниматься. Пообщайтесь с людьми, которые работают в сфере и обладают реальной экспертизой (не только со знакомыми главными врачами и владельцами фармацевтических бизнесов). Всегда подвергайте сомнению утверждение людей, у которых есть ответы на все вопросы и идеальные решения. Не выдумывает велосипед.

Помните, Советский Союз не вернуть. Он исчез навсегда. Не пытайтесь в очередной раз построить коммунизм.

Супрун подчеркнула, что от качества взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти напрямую зависит здоровье украинцев. Надеюсь, что с обеих сторон будет преобладать здравый смысл и реальная забота о гражданах.