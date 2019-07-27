Украина С 1 августа на улицы Украины выйдут патрули Нацгвардии

2019-07-28 08:30 99

 

С 1 августа на охрану общественного порядка будут самостоятельно выходить около 2 тысяч военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, чтобы обеспечить правовую возможность патрулирования были созданы совместные группы Нацполиции и Нацгвардии - для наработки нормативно-правовых актов, алгоритма действий и порядка взаимодействия с целью самостоятельного несения службы военнослужащими НГУ.

"По результатам этой работы было подготовлено поручение министра внутренних дел относительно самостоятельного несения службы подразделениями Нацгвардии 5 дней в неделю 6 часов с момента выхода на маршрут. В таких патрулях будет задействовано 50% личного состава патрульных подразделений Нацгвардии", - сообщил Яровой.

Нацгвардия в дни для дежурств в состоянии выделить на патрульную службу около 2 тысяч военнослужащих - с последующим увеличением численности личного состава.

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