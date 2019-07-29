Украина фото Нацполиция подает в суд на автодор - из-за ямы на дороге разбился экипаж патрульных

2019-07-29 15:14 102

"ДТП произошло 26 июля около 15 часов на автодороге Рокитное-Боровое-Вежица вблизи села Залавье Рокитновского района. За рулем служебного авто находился полицейский. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - сообщается в пресс-службе Нацполиции в Ровенской области.

"Установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции Рокитнивского отделения в составе 32-летнего старшего сержанта полиции и 22-летней напарницы, старшего лейтенанта, двигался в село Купель. Там местная жительница сообщила о домашнем насилии со стороны мужа", - добавляют в пресс- службе.

По словам 32-летнего водителя, вблизи села Залавье из-за непогоды он не заметил выбоины и колесом попал в яму. Авто занесло и выбросило с дороги в кювет, где оно перевернулось.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

На 32-летнего водителя составили административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

Кроме того, в соответствии с Приказом МВД Украины "Об утверждении инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные не в автоматическом режим" вчера, 27 июля, работники полиции совместно с представителями райавтодора обследовали участок дороги, где произошло ДТП . При обследовании неподалеку ДТП действительно обнаружили выбоину. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности работников ГП Ровненский облавтодор за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог.

Причинно-следственная связь между наличием выбоины и факту ДТП будет устанавливать суд при рассмотрении админматериалов, составленных на полицейского.