Политика Обиженный Помпео пригрозил рассказать другую правду народу Ирана

2019-07-29 13:12 231

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 29 июля, в Twitter пожаловался, что его не пустили в Тегеран "поговорить прямо с иранским народом".

В это же время он отметил, что глава МИД Ирана Джавад Зариф свободно приезжает в Штаты и "пользуется правом говорить свободно".

"Неужели дела режима Хаменеи настолько плохи, что он не может пустить меня ? Что если его народ услышит правду – нефильтрованную и не урезанную?"– подчеркнул Помпео.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа усилила санкции против Ирана после разрыва ядерного договора, заключенного между Тегераном и другими западными странами при предыдущей демократической администрации президента США Барака Обамы. США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции. Ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Израиль и США провели на Аляске секретные испытания гиперзвуковой ракеты

2019-07-29 15:46 81

Трамп решил назначить главой ЦРУ своего друга конгрессмена из Техаса

2019-07-29 14:45 138

В Мариуполе и Бердянске при содействии США создали группы быстрого реагирования

2019-07-23 17:00 1119

Трамп прямым текстом заявил, что за 10 дней может стереть с карты целую страну

2019-07-23 15:16 1236

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп решил назначить главой ЦРУ своего друга конгрессмена из Техаса

2019-07-29 14:45 138

Обиженный Помпео пригрозил рассказать другую правду народу Ирана

2019-07-29 13:12 231

Монополия Зеленского: у президента решили занять все кресла в новом Кабмине

2019-07-29 11:15 537

"Олигархи забрали победу" - суд обязал пересчитать голоса на шести участках

2019-07-29 10:41 459
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп решил назначить главой ЦРУ своего друга конгрессмена из Техаса 2019-07-29 14:45 138
Обиженный Помпео пригрозил рассказать другую правду народу Ирана 2019-07-29 13:12 231
Монополия Зеленского: у президента решили занять все кресла в новом Кабмине 2019-07-29 11:15 537
"Олигархи забрали победу" - суд обязал пересчитать голоса на шести участках 2019-07-29 10:41 459

Лента

15:46 Израиль и США провели на Аляске секретные испытания гиперзвуковой ракеты
фото 15:14 Нацполиция подает в суд на автодор - из-за ямы на дороге разбился экипаж патрульных
15:06 Подкуп избирателей 207 округа Рыбакову не помог. Титушки ждут команду крушить Киев.
14:45 Трамп решил назначить главой ЦРУ своего друга конгрессмена из Техаса
14:13 Найден неожиданно простой способ замедлить старение мозга
13:44 Главный противник Путина Навальный отравлен неизвестным веществом, врачей срочно выдворили
13:12 Обиженный Помпео пригрозил рассказать другую правду народу Ирана
12:43 НБУ обновил курсы валют: доллар снова дешевеет, а евро подорожал
КАРТА 12:16 Сепаратисты атаковали пункт пропуска Марьинка - что происходит в зоне ООС
11:42 За спасение мигрантов в Средиземном море вводят штрафы до миллиона евро