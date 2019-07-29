Политика Обиженный Помпео пригрозил рассказать другую правду народу Ирана

2019-07-29 13:12 231

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 29 июля, в Twitter пожаловался, что его не пустили в Тегеран "поговорить прямо с иранским народом".

В это же время он отметил, что глава МИД Ирана Джавад Зариф свободно приезжает в Штаты и "пользуется правом говорить свободно".

"Неужели дела режима Хаменеи настолько плохи, что он не может пустить меня ? Что если его народ услышит правду – нефильтрованную и не урезанную?"– подчеркнул Помпео.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа усилила санкции против Ирана после разрыва ядерного договора, заключенного между Тегераном и другими западными странами при предыдущей демократической администрации президента США Барака Обамы. США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции. Ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта.