Политика Данилюк создал спецгруппу, которая форсированно реформирует СБУ

2019-07-30 08:10 258

Команда нового президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать Службу безопасности Украины. 

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны ", - сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк 24 каналу.

По его словам, Служба безопасности исторически встроенна в многие процессы государства, поэтому без ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.

Реформа СБУ предполагает усиление департамента контрразведки, а также упразднение дополнительных функций ведомства, которые касаются экономической сферы и борьбы с коррупцией, отметил секретарь СНБО.

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