Политика Трамп решил назначить главой ЦРУ своего друга конгрессмена из Техаса

2019-07-29 14:45 129

Американский лидер Дональд Трамп считает члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэтклиффа лучшей кандидатурой на должность главы Центрального разведывательного управления. 

"Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен от Техаса Джон Рэтклифф будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки. Бывший прокурор США, Джон станет руководителем и будет вдохновлять величие страны, которую он любит", - сообщил президент в своем Twitter.

Он добавил, что действующий начальник Национальной разведки, Дэн Коутс, покинет этот пост 15 августа.

Напомним, в апреле 2019 года президент Дональд Трамп снял с должности руководителя Секретной службы США, агентства, которое обеспечивает защиту его и других высокопоставленных чиновников США. Его место занял профессиональный агент секретной службы Джеймс Мюррей.

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